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"الزكاة والجمارك" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو

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"الزكاة والجمارك" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو "الزكاة والجمارك" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو
في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر zatca_care@، أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gove.sa.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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