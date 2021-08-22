"الحقيل" يرعى تدشين مشروعي "رواء" و"ميلاء" بالرياض وجدة

★ ★ ★ ★ ★

على مساحة تتجاوز 780 ألف م2 بالأول و819 فيلا تحت الإنشاء بالثاني

دشّنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اليوم مشروعي "رواء" و"ميلاء" في ضاحيتي الجوان بالرياض وخيالا بجدة؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في الرياض وجدة، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، عبر اتصال مرئي من مركز سكني الشامل بمحافظة جدة.

ويوفر مشروع "رواء" السكني الممتد على مساحة تتجاوز 780 ألف م2 نحو 1060 وحدة تحت الإنشاء ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بالضاحية شمال مدينة الرياض، فيما يضم مشروع "ميلاء" 819 فيلا تحت الإنشاء تقع على مساحة أكثر من 400 ألف م2 ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة، وتنفذهما "الوطنية للإسكان" كمطور رئيس، وسيتاح الحجز في مشروع "رواء" السكني في مركز مرسية التفاعلي الواقع في ضاحية الجوان السكنية الكبرى، بينما سيكون الحجز في مشروع "ميلاء" بمركز سكني الشامل بجدة، وذلك للاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفادة من الخيارات التمويلية التي يقدمها "سكني" للمستفيدين.

من جهته أكد أمين محافظة جدة أن الشركة الوطنية للإسكان سعت لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بزيادة المعروض العقاري في المملكة بصفه عامة وفي محافظة جدة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير ما يقارب 10 مشاريع في محافظة جدة، لتوفير ما يزيد على 23 ألف وحدة سكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوّه إلى أن الشركة الوطنية للإسكان تستهدف ضمن خططها التوّسعية توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة لتلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة بالشراكة مع المطورين العقارين من القطاع الخاص بإيجاد حلول ملائمة لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بالسعر والجودة المناسبة، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري، مع تقديم مفهوم جديد للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة، معبرًا عن سعادة منظومة العمل بأمانة محافظة جدة بهذه المشاريع التي وصفها بالمميزة لضمان جودة التخطيط العمراني والحد من العشوائيات.

من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن دور الشركة الرائد يأتي كذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري السكني، وإطلاق العديد من المشروعات على مستوى المملكة في إطار خطط الشركة وجهودها المستمرة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية بما يساعد الأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني على التملك، علاوةً على تطوير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة ضمن شراكات مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنية التحتية والتشييد والبناء.