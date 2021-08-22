نقابة الموسيقيين تقرر زيادة المعاش 10%

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قررت إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية زيادة المعاش بنسبة 10% وذلك اليوم 22 أغسطس في اجتماعها. وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية الأحد: «برغم توقف كافة الأعمال الموسيقية على مدار مايقرب من عامين نتيجة جائحة كورونا العالمية وتوقف كافة موارد النقابة إلا أن الخدمات الإجتماعية والنقابية للأعضاء لم تتوقف ولم تحصر فيما كانت عليه قبل التوقف وذلك نتيجة إدارة الأزمة من الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة كتفا بكتف ويدا بيد».

وتابعت النقابة في بيانها: «وقرر المجلس نقيبا وأعضاء اليوم 22 أغسطس زيادة المعاش بنسبة 10٪ بداية من أكتوبر القادم على أصل المعاش، وأعرب الفنان هاني شاكر عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة بعد المجهود الشاق الذي يبذلونه دائما في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأوضح أن هناك قرارات هامة وقريبة لرفع المعاناة عن كاهل جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا ومازالوا مغبة التوقف عن العمل لمدة طالت بعض الوقت.».

واختتم: «واختتم هاني شاكر الحديث مؤكد أن القادم يحمل الخير لجميع موسيقيين مصر تحيا مصر وطن آمن للمصريين».