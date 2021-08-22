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يورجن كلوب: برشلونة يدفع ثمن «جنون الصفقات»

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يورجن كلوب: برشلونة يدفع ثمن «جنون الصفقات» يورجن كلوب: برشلونة يدفع ثمن «جنون الصفقات»

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أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استياءه من سيطرة الأندية الغنية المملوكة لشيوخ العرب على سوق اللاعبين في الميركاتو الصيفي، وتكدس صفوفها بالنجوم البارزين الذين تم شراؤهم بالملايين الكثيرة التي تعجز عن دفعها باقي الأندية.

وعلق يورجن كلوب على أزمة نادي برشلونة في الصيف الجاري وفقدانه لنجمه التاريخي البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتقاله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، المملوك من قبل مؤسسة قطر القابضة، محملاً إدارات نادي برشلونة في السنوات الماضية المسؤولية في ضياع اللاعب.

وقال يورجن كلوب: برشلونة في الموسم الجاري يدفع ثمن جنون الماضي، وجنون الصفقات التي أبرمها بمقابل مادي كبير جداً، وبرواتب جنونية مثل التي كان يحصل عليها ميسي، باختصار جاء رحيل ميسي كنتيجة للقرارات الاقتصادية غير المدروسة جيداً التي اتخذها مسؤولوه في الماضي، ولم يحسبوا نتائجها المستقبلية.

وأوضح يورجن كلوب: إدارات برشلونة في الأعوام الماضية اتخذت قرارات أثرت على اقتصادهم بشكل مدمر، ووضعت النادي مؤخراً في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها حالياً، وجعلته عاجزاً عن دفع المزيد، مما حرمه في النهاية من الاحتفاظ بأيقونته وسر بريقه وانتصاراته على مدار سنوات طويلة ليونيل ميسي.

المصرى اليوم

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