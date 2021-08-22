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نيابة عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى تخريج الدفعة 100 من طلبة "فيصل الجوية"

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شهد إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز ثم علق الخريجون رتبهم

نيابة عن ولي العهد..

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخريج الدورة (100) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وكان الفريق الرويلي في استقبال في مقر الحفل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.

وبُدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، تلا ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي، حضر الحفل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة.

نيابة عن ولي العهد..

نيابة عن ولي العهد..

نيابة عن ولي العهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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