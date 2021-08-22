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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق اليوم بعد الانتهاء من تدريبات الفريق، المقررة مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي بـ48 ساعة، في أحد الفنادق الخاصة من أجل التجهيز للمباراة الحاسمة في مشوار الفريق لحصد لقب الدوري الممتاز.

ويؤدي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي لملعب ستاد الدفاع الجوي خلال المعسكر المغلق.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.