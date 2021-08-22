برنامج استشفائي خاص لـ «زيزو» وإمام عاشور

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وضع برنامج استشفائي لأحمد سيد «زيزو» وإمام عاشور في مران اليوم الأحد.

ويأتي حرص الجهاز الفني للزمالك على وضع برنامج خاص لثنائي الفريق بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه في الفترة الأخيرة في ظل ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.