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انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود.. اليوم

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انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود.. اليوم انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود.. اليوم
4 فترات يوميًّا كل فترة 300 طالب موزعين على 3 مدرجات

انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود.. اليوم

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الملك سعود بعمادة السنة الأولى المشتركة.

وأوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبد المجيد الجريوي، أن العمادة أكملت استعداداتها للبرنامج منذ وقت مبكر، وانتهى الطلبة الأسبوع الماضي من المرحلة الأولى للبرنامج وهي مرحلة إلكترونية تضمنت اختبار تحديد المستوى لمادة اللغة الإنجليزية وتوثيق ميثاق العمادة وتعبئة استمارة المواهب والأنشطة الطلابية.

وبيّن أن العمادة قسّمت الطلاب إلى أربع فترات يوميًّا، كل فترة 300 طالب موزعين على ثلاثة مدرجات بما يضمن التباعد فيما بينهم وتحقيق أعلى درجات إجراءات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الطالب في الفترة الواحدة يحضر اللقاء التفاعلي ويتسلّم الكتب الدراسية والبطاقة الجامعية.

من جهتها أوضحت وكيلة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطالبات الدكتورة حصة الطلاسي أن العمادة تستقبل في اليوم 170 طالبة، وتم تقسيمهن إلى خمس فترات، في كل فترة يتم إنهاء جميع الإجراءات لجميع الطالبات, مشيرة إلى أن كل فترة تم تقسيمهن إلى مجموعتين، وكل مجموعة تسلم لهن الكتب الدراسية والبطاقة الجامعية وتحضر اللقاء التفاعلي.

من جانبه أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب مدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد العنزي، أن العمادة شكّلت لجانًا خاصة لفحص الطلاب والطالبات وقياس درجة الحرارة والتأكد من اكتمال أخذ اللقاح عبر تطبيق توكلنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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