جو كول: محمد صلاح قد يصبح مثل ميسي

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أشاد أسطورة نادي تشيلسي السابق ومنتخب إنجلترا، جو كول بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والذي بدأ رحلته في البريميرليج قبل سنوات طويلة في صفوف تشيلسي.

ويقدم محمد صلاح أداء لافتاً مع ليفربول للموسم الخامس على التوالي، ودخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول مباراة له في البطولة لخمس مواسم متتالية.

وبات محمد صلاح يفصله هدفان فقط عن دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي حيث سجل حتى الآن 98 هدفاً منها هدفين فقط أحرزهما بقميص تشيلسي.

وقال جو كول في تصريحات نقلتها شبكة بي تي البريطانية: محمد صلاح لاعب رائع جداً ويقدم أداء مذهلاً، لم يحالفه التوفيق في التجربة الأولى لكنه أبان عن قدرات مدهشة مع ليفربول في ولايته الثانية في البريميرليج، وأصبح ضمن أبرز مهاجمي البطولة.

وأضاف جو كول: ما يبهرني في محمد صلاح هو رغبته الدائمة في تسجيل الأهداف وعدم الخوف من أي مدافع، ولديه قدم يسرى سحرية قد تصل به إلى مستوى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان محمد صلاح على وشك الرحيل عن ليفربول في الفترة الماضية في ظل أنباء ربطت بينه وبين قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يقرر استكمال المشوار مع الريدز، ورجحت تقارير في الأيام الأخيرة أن يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة لمدة موسمين لينتهي في 2025 بدلاً من 2023.