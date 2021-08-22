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مدير مكتبة الإسكندرية يتفقد مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة

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مدير مكتبة الإسكندرية يتفقد مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة مدير مكتبة الإسكندرية يتفقد مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة

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تفقد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والوفد المرافق له، الأحد، مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة.

وعبر «الفقي» عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكل الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، مؤكدًا أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية، يمثل نموذجًا رياديًا، مقدمًا شكره للدكتور «عبدالغفار» ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلي والدولي.

وقدم رئيس الأكاديمية شرحا مفصلا عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال: تفخر الأكاديمية وفرعها بالعلمين الجديدة باستقبال قيمة وقامة بحجم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

والتقى «الفقي» بالطلاب خلال ندوة تفاعلية.

جاء ذلك بحضور اللواء «محمد الزملوط»، محافظ الوادي الجديد والذي قدم عرضا عن المحافظة ومشروعات التنمية بها.

ورافق عبدالغفار، «الفقي» في جولة داخل حرم فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، حيث أشاد «الفقي» بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع.

وفي نهاية الجولة أهدى «الفقي» عبدالغفار ذاكرة الإسكندرية المصورة وذاكرة القاهرة المصورة، كما أهدى «عبدالغفار» الفقي درع الأكاديمية البحرية.

المصرى اليوم

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