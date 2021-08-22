انطلاق مسابقة «أجمل مدرسة» على مستوى الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

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أعلن الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم في الوادي الجديد عن انطلاق مسابقة أجمل مدرسة على مستوى المحافظة، على أن يتم التقييم واختيار المدارس الفائزة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن معايير التقييم تشمل تجميل المدرسة من الداخل والخارج وصيانة الأجهزة والمعامل ودورات المياه وتجهيز الفصول وغرف الأنشطة والتأكد من تلقي أعضاء هيئة التدريس للقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن المسابقة تأتي تنفيذًاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالجاهزية التامة بكل الإدارات التعليمية والمدارس استعداداََ للعام الدراسي الجديد.