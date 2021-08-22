«الهجرة» تطالب المسافرين المتلقين للقاح كورونا «غير معتمد» بالدول بالتسجيل للحصول على الجرعة المعتمدة

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دعت وزارة الهجرة المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها وفقا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الصحة والسكان.

وأضافت وزارة الهجرة أن هذا التنسيق جاء عقب تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول، وفي هذا الصدد فقد طالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:

https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن وزارة الصحة أعلنت من قبل اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في السفر حيث سيتم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقي لقاح استرازينيكا من المسافرين؛ إلى 4 أسابيع، والمسجلين عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.