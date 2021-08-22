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عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب خلال الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٥ سبتمبر المقبل ويتخلله مباراتان رسميتان مع منتخبي أنجولا والجابون يومي ١ و٥ سبتمبر في بداية منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.

حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

ناقش الجهاز الفني كافة الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية، وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الاختيارات لمحاولة التعامل معها.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان عن القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.