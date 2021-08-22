سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة أسوان في الدوري.. وسامي يحذر من خطورة التماسيح

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، اليوم الأحد بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الجونة في الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام والتى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية.

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة الجونة تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط في الثقة بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره الحونة بثلاثة أهداف أحرزها محمد نادى والمتألق دائما مصطفى فتحي وإغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز في المواجهة الصعبة القادمة التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل أمام أسوان الذي يقدم عروضًا طيبة للغاية رغم هبوطه للمظاليم هذا الموسم.

وطالب مدرب سموحة لاعبيه باستمرار الأداء الرجولى الذي يقدمونه، وخصوصا أن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاث لضمان البقاء في المركز الثالث، حيث يمتلك الفريق في رصيده حاليا 50 نقطة وبفارق نقطة عن المصرى صاحب المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة.

وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذي وصل إليه اللاعبون خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وخاصة إسلام جمال وعبدالكبير الوادى ثنائى الهجوم المتألق مؤخرا بالإضافة إلى الهانى سليمان حارس المرمى الذي يقدم أفضل مستوياته الفنية.

وطالب سامى لاعبيه بالتركيز في المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق ليس لديه ما يخسره بعد الهبوط للمظاليم، لكن لديه ثقة في لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أمام جميع الفرق في حال تركيزهم داخل الملعب فقط.

هذا ويواصل الجهاز الفنى دراسة فريق أسوان وطريقة لعبه، خصوصاً في المواجهات الأخيرة له ببطولة الدوري العام لمعرفة نقاط القوة وأهم عناصره

داخل المستطيل الأخضر.