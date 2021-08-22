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طبيبة في دعوى خلع: « جوزي قالي خلي عيانينك ينفعوكي وشغلك ده ما يلزمنيش »

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طبيبة في دعوى خلع: « جوزي قالي خلي عيانينك ينفعوكي وشغلك ده ما يلزمنيش » طبيبة في دعوى خلع: « جوزي قالي خلي عيانينك ينفعوكي وشغلك ده ما يلزمنيش »

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أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالجيزة، أقامت طبيبة في أوائل الثلاثينات من عمرها دعوى خلع ضد زوجها المحاسب بأحد البنوك، قالت فيها إنها لن تستطيع استكمال حياتها معه واستحالة عشرتهما، بعدما تعدى عليها بالسب والشتم وأهانها أمام أسرتها بل وسب والدها وحاول الاعتداء عليه بالضرب.

أكدت الزوجة في دعواها أنها تزوجت قبل 3 سنوات وأنجبت طفلًا لم يكمل عامه الثاني، وأنها تعمل طبيبة بأحد المستشفيات الكبرى ووضعهما المادي ميسور.

وقالت الزوجة: بعدما رزقنا الله بطفلي بدأت الخلافات ولم تنته، فبسبب طبيعة عملي كنت أضطر لترك طفلي مع والدتي بصحبة مربية أحضرتها لتساعد والدتي أثناء فترات عملي.

لم يمانع زوجي في بداية الأمر ولكنه بعد شهور قليلة بدأ يعترض على ظروف عملي ويتهمني بإهمال صغيري، وأنني لا أصلح أن أكون أمًا وأن أتركه لمربية تربيه.

وعندما طلبت منه مراعاة طبيعة عملي وأنه لم يفاجأ بها وتزوجني وأنا طبيبة وظروف عملي استثنائية، قال لي: «يبقي كده حياتنا انتهت، شغلك ما يلزمنيش وخلي عيانينك ينفعوكي».

حاول أهلي التدخل للوصول بخلافاتنا إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكنه أصر على رأيه وتعدى عليّ بالسب والشتم وعلى والدي، بل وحاول الاشتباك معه بالأيدي، وهو ما جعل من استمرار حياتنا أمرًا مستحيلًا. وبعد رفضه تطليقي، قررت اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى خلع ضده.

المصرى اليوم

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