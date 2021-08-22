طبيبة في دعوي خلع: جوزي قاللي خللي عيانينك ينفعوكي وشغلك ده ما يلزمنيش

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امام مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالجيزة أقامت طبيبة في اوائل الثلاثينات من عمرها دعوي خلع ضد زوجها المحاسب بأحد البنوك، قالت فيها أنها لن تستطع إستكمال حياتها معه وإستحالته عشرتهما، بعدما تعدي عليها بالسب والشتم وأهانها أمام أسرتها بل وسب والدها وحاول الإعتداء عليه بالضرب.

أكدت الزوجة في دعواها أنها تزوجت قبل 3 سنوات وأنجبت طفل لم يكمل عامه الثاني، وأنها تعمل طبيبة بإحدي المستشفيات الكبري ووضعهما المادي ميسور. وقالت الزوجة بعدما رزقنا الله بطفلي بدأت الخلافات ولم تنته، فبسبب طبيعة عملي كنت أضطر لترك طفلي مع والدتي بصحبة مربية أحضرتها لتساعد والدتي أثناء فترات عملي.

لم يمانع زوجي في بداية الأمر ولكنه بعد شهور قليلة بدأ يعترض على ظروف عملي ويتهمني بإهمال صغيري، وأنني لا أصلح أن أكون أم وأنا أتركه لمربية تربيه. وعندما طلبت منه مراعاة طبيعة عملي وأنه لم يفاجأ بها وتزوجني وأنا طبيبة ظروف عملي إستثنائية، قال لي «يبقي كده حياتنا إنتهت, شغلك ما يلزمنيش وخللي عيانينك ينفعوكي».

حاول أهلي التدخل للوصول بخلافاتنا إلى حل يرضي جميع الأطراف لكنه أصر على رأيه وتعدي على بالسب والشتم وعلي والدي بل وحاول الإشتباك معه بالأيدي، وهو ما جعل من إستمرار حياتنا أمرا مستحيلاً. وبعد رفضه تطليقي قررت اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي خلع ضده.