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محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الصحة إجراءات تطعيم العاملين بالجهاز الإداري

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محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الصحة إجراءات تطعيم العاملين بالجهاز الإداري محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الصحة إجراءات تطعيم العاملين بالجهاز الإداري

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة والسكان الإجراءات المنفذة، ضمن خطة المحافظة التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة،لتظعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة،في إطار خطة الدولة الشاملة للحدمن انتشار المستجد.

حيث طالب المحافظ العاملين بالجهاز الإداري بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والمصالح الجكومية بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل فرق التطعيم المتنقلة،وتوفير القاعات والأماكن المناسبة بمقارالوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية ،مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام.

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، أنه سيتم توجيه فرق متنقلة من المديرية،لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة،حيث تم التنسيق والتواصل مع الجهات والمصالح الحكومية لإرسال بيانات العاملين بها على نسختين(ورقي+ملف إكسل)تشمل:الاسم،الرقم القومي،رقم الطلب على الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل الحصول على اللقاح)، مضيفًا أنه سيتم إرسال فريق متنقل لكل جهة حكومية لتطعيم العاملين بها، التأكيد على إحضار اصل بطاقة الرقم القومي للعاملين أثناء التطعيم وتلقى اللقاح.

المصرى اليوم

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