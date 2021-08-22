رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة بمركزي الفيوم وسنورس

اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمركزي الفيوم وسنورس، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 5345 طن قمامة، وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 625 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3300 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «جمال عبدالناصر والنبوي المهندس والملك الناصر والسد العالي وبطل السلام وكورنيش باغوص» والشوارع الداخلية بأحياء المدينة والميادين العامة، ورفع التراكمات بميدان عبدالمنعم رياض طريق منشاة عبدالله، والطرق الرئيسية بمداخل قرى تلات ودسيا والشيخ فضل وهوارة عدلان والعامرية والعدوة، كما تم إزالة 175 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة 300 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء «شرق، وغرب، وجنوب، والجون، وحي زهراء الفيوم بدمو، والحي المتميز»، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرية دسيا.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2045 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 275 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 325 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.