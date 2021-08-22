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رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة بمركزي الفيوم وسنورس

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رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة بمركزي الفيوم وسنورس رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة بمركزي الفيوم وسنورس

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نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمركزي الفيوم وسنورس، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 5345 طن قمامة، وإزالة 450 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 625 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3300 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «جمال عبدالناصر والنبوي المهندس والملك الناصر والسد العالي وبطل السلام وكورنيش باغوص» والشوارع الداخلية بأحياء المدينة والميادين العامة، ورفع التراكمات بميدان عبدالمنعم رياض طريق منشاة عبدالله، والطرق الرئيسية بمداخل قرى تلات ودسيا والشيخ فضل وهوارة عدلان والعامرية والعدوة، كما تم إزالة 175 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف، أنه تم صيانة 300 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء «شرق، وغرب، وجنوب، والجون، وحي زهراء الفيوم بدمو، والحي المتميز»، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرية دسيا.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2045 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 275 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 325 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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