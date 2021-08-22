بالأسماء.. «القضاء الأعلى » يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

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وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة اليوم الأحد اعلى طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وكان المستشار النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:

1) السيدة / أسماء عبدالجليل محمد عبدالدايم (محامٍ عام).

2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) السيدة / ريحاب ربيع عبدالله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) السيدة / إنجي حسين على حسين، (رئيس نيابة أ).

10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) السيدة / منار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).