تعليق ساخر من يورجن كلوب على انتقال ميسي إلى باريس

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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على صفقة الموسم، بانتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد سنوات طويلة مع برشلونة الإسباني قاد الفريق الكتالوني خلالها لقمة الهرم الكروي في العالم.

وكان برشلونة في العاشر من الشهر الجاري أعلن عن رحيل ميسي عن صفوفه لعدم القدرة على تجديد عقده في ظل القواعد المالية الخاصة بالتعاقدات وانتقالات ورواتب اللاعبين المعمول بها في الدوري الإسباني.

وأجرت صحيفة بيلد الألمانية حوارا صحفيا في الساعات الماضية مع يورجن كلوب، ورد فيه بشكل ساخر على انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال يورجن كلوب: لا أجد أي فرق كبير في انتقال ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، فقد انتقل من فريق يرتدي اللونين الأزرق والأحمر، إلى فريق يرتدي أيضاً الأزرق والأحمر.

والمعروف أن برشلونة يلقب بالبلوجرانا نسبة إلى لون قميصه الأزرق والأحمر، وهما نفس اللونين المميزين لقميص فريق باريس سان جيرمان.

وعاد يورجن كلوب، وعلق بشكل جدي على انتقال البرغوث إلى حديقة الأمراء، مضيفاً: من الصعب جداً على أي عاشق لكرة القدم أن يتخيل رحيل ميسي عن برشلونة.