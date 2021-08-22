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مقاتلو «طالبان» يحضرون نهائي الدورى بالأسلحة (صور)

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مقاتلو «طالبان» يحضرون نهائي الدورى بالأسلحة (صور) مقاتلو «طالبان» يحضرون نهائي الدورى بالأسلحة (صور)

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حضر عدد من المسلحين التابعين لحركة طالبان الأفغانية لمشاهدة مباراة كرة قدم نهائية في الدورى الأفغانى من المدرجات قبل تقديم الكأس للفريق الفائز .

وشاهد المشجعون ومسؤولو طالبان المباراة في مدينة هرات بأفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وأقيمت الصلاة على أرض الملعب بين الشوطين، قبل تقديم الكأس للفائز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي لاعب منتخب الشباب الأفغاني زكي أنواري، 19 عامًا، عندما علق في معدات هبوط طائرة إجلاء أمريكية في محاولة يائسة للفرار من حركة «طالبان» بعد سيطرتها على أفغانستان.

مقاتلو "طالبان" يحضرون نهائى الدورى بالأسلحة
مقاتلو "طالبان" يحضرون نهائى الدورى بالأسلحة
مقاتلو "طالبان" يحضرون نهائى الدورى بالأسلحة

المصرى اليوم

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