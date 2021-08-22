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قال وزير الخارجية سامح شكري إنه عقد مع نظيره الصربي نيكولا كوفيتش جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وقضايا منطقتي الشرق الأوسط والبلقان والتحديات التي تواجه بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الصربي العلاقات بين مصر وصربيا بأنها «وثيقة وممتدة»، مشيرا إلى أنه تم خلال المباحثات مراجعة آليات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تفعيلها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خاصة على المستوى الاقتصادى.

وأكد الوزير سامح شكري على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، منوها إلى استمرار التنسيق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية «إن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات لكبار المسؤولين لتحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة والإعداد للزيارات المبتادلة بين مسؤولي البلدين بما في ذلك على مستوى القمة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الصربي للقاهرة تتضمن زيارة إلى الأزهر الشريف ولقاء مع قداسة البابا تواضروس بالإضافة إلى زيارة العاصمة الادارية ومتحف الحضارة.