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قرار جديد من «» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر

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قرار جديد من «التموين» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر قرار جديد من «» بخصوص صرف الخبز والسلع على البطاقات التموينية من أكتوبر

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اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، تبدأ وزارة والتجارة الداخلية، صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» وفقا للقواعد الجديدة، وهي السماح للبطاقة التموينية بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التي يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومِي، وذلك مثلما يحدث مع كافة محافظات الجمهورية.

وقامت وزارة التموين بمخاطبة شركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءا من أول شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات في هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أتاحت تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية في غير محل إقامة المستفيد، وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.

وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة: محافظات الإسكندرية ومطروح، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

المصرى اليوم

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