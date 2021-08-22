اتفقت مع عشيقها على قتل زوجها.. الإعدام لربة منزل وعشيقها في شبرا الخيمة

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى، وذلك بعد الإطلاع على رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيام المتهمة الأولى والثانى بقتل المجني عليه زوج الأولى عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر علاقة غير شرعية نشأت وتطورت بينهما فتوافقت إرادتهما للتخلص من الزوج عقب تحريض الزوجة للعشيق (المتهم الثانى) بإزهاق روح المجني عليه والتخلص منه، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين» واستغل علاقته بالمجني عليه واتصل به وقام باستدراجه لمكان غير مأهول بالمارة أو السكان بمركبة «التوكتوك» الخاص بالمجني عليه، وما إن ظفر به حتى طعنه، فأدرك المجني عليه المكيدة فقفز محاولا الهرب، إلا أن المتهم لحق به وكال له الطعنات بعدد ثلاث عشرة طعنة وفقا لما أورده تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقام المتهم عقب التأكد من وفاة المجني عليه بمكالمة المتهمة عشيقته لإبلاغها من هاتف المجني عليه.

وبعرض المتهمة الأولى على النيابة العامة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين (المتهم الثاني) عشيقها، وتردده عليها بمنزل الزوجية خلال تواجد زوجها بالعمل خارج المنزل، وأنها قد شعرت بشك زوجها في سلوكها في الفترة الأخيرة فخشيت من افتضاح أمرها، فقامت برسم خطة مع عشيقها بطريق الاتفاق والتحريض على قتل المجني عليه.