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بعد البحث عنه 3 سنوات.. ربة منزل تطالب طليقها برد «المنقولات الزوجية»

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بعد البحث عنه 3 سنوات.. ربة منزل تطالب طليقها برد «المنقولات الزوجية» بعد البحث عنه 3 سنوات.. ربة منزل تطالب طليقها برد «المنقولات الزوجية»

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اقامت ربة منزل دعوى ضد طليقها أمام محكمة الاسرة تطالب فيها برد المنقولات الزوجية بعد سقوط الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمه تبديد المنقولات الزوجية .

وقالت المدعية بانها حصلت على حكم من محكمة الجنح ضد طليقها بحبسه 6 أشهر بتهمه تبديد المنقولات الزوجية، لكنها لم تستطيع تنفيذ الحكم عليه لعدم وجود مقر سكن ثابتا، إضافة إلى انه يعمل مهندس حر .

وذكرت المدعية بانها ظلت تبحث عنه في كل مكان لمدة 3 سنوات لتتمكن من تنفيذ الحكم عليها لاستيلائه على كل متعلقات الشخصية من مشغولات ذهبية ومنقولات زوجية، إلا انها لم تتمكن وسقطت العقوبة مما جعلها تقيم دعوى جديدة ضده .

وتابعت المدعية بانها تشاجرت مع زوجها وتركت مسكن الزوجية وبعد شهر من اقامتها عند والدتها توجهت لاخذ بعض متعلقاتها الشخصية من شقة الزوجية فوجدت بالشقة اشخاص اخرين وعلمت من مالك العقار بان زوجها فسخ عقد الايجارونقل المنقولات الزوجية في مكان اخر .

المصرى اليوم

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