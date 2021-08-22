فاركو يطلب ثلاثي الأهلي رسميًا .. تعرف عليهم

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تلقى النادى الأهلى مؤخرا عرضا رسميا من نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز يطلب خلاله التعاقد مع مصطفى شوبير وسعد سمير ومروان محسن، وذلك ضمن سياسة الفريق الحديث في دعم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة وهو العرض المعروض حاليا على الجهاز الفنى ولجنة التخطيط لتحديد مصير الثلاثي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك حالة من الإجماع داخل لجنة التخطيط والجهاز الفنى على رحيل الثلاثي، خصوصا في ظل عدم حاجة موسيماني لهم الموسم المقبل، بعدما خرج الثلاثي من حسابات موسيماني الموسم الجاري.