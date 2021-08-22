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إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «عمان» ()

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إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «عمان» (فيديو) إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «عمان» ()

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طرح المطرب الأردني إدريسي أغنية جديدة بعنوان «عمان» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصة أنغامي، وذلك بعد نجاح أغنيته المنفردة الأخيرة «لأهجُر وصالك» والتي طرحها أواخر عام 2020، وحققت نجاحا كبيرا.

يقول إدريسي: «تتحدث أغنية عمّان عن المدينة المزيفة التي نعيش فيها والأشخاص السطحيين الذين يحيطون بنا ويتظاهرون بالتحلي بصفاتٍ لا تشبههم، بهدف تقليد بقية أفراد المجتمع والحصول على إعجابهم».

وأضاف: «تتطرق الأغنية إلى موضوع تأثرنا برأي شخص آخر حول شخصيتنا حفاظًا على علاقتنا بهذا الشخص، والضغط الذي يمكن أن نشعر به نتيجة ذلك».

ومن المقرر أن يطرح إدريسي ألبومه الجديد السنة المقبلة مع شركة وول أوف ساوندز، ليستعرض أسلوبه الموسيقي المبتكر إلى جانب كلمات الأغاني ذات الأنماط المتنوعة التي تروي قصصاً مختلفة.

وتقول كلمات الأغنية: «شو حلوة فكرة إنك أقوى واحد في الدنيا لا الريح تهزك ولا جبل يهدك إنت سريالي حبك وجع حبك إدمان صعبة نضل بعمان يا ُعمري أنا جن جنوني أنا بس بتقلب على وجهك يتغير لوني يزيد جنوني أتحمس.. وأتذكر جسمك يا راميني بسحر المي وعرمشي الفي بكفي خطي أنا حمشي شوي تنساني ليه؟ أنا قلبي بينبض هالمرة بتزبط أصبر.. تنساني ليه؟ شو حلوة فكرة إنك أقوى واحد لا الريح تهزك ولا جبل يهدك إنت سريالي وحبك وجع حبك إدمان صعبة نضل بعمان صعبة نضل بعمان».

المصرى اليوم

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