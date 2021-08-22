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"الغطاء النباتي" يتبنّى 4 مشاريع لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة للبيئة

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من أبرزها التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي

باتت مبادرة مكافحة النباتات الغازية واحدة من المبادرات الهامة التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية، ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة؛ حيث يتبنّى المركز ضمن هذه المبادرة 4 مشروعات متنوعة لمكافحة هذه النباتات.

وحول المبادرة أكد مركز الغطاء النباتي أن المبادرة تتضمّن 4 مشروعات هي: مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية "الإزالة"، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.

ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي ستتم مكافحتها: نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي، بالإضافة إلى الأرجيمونو البرسوبس "المسكيت"، واللانتانا والبارثينيوم.

يشار إلى أن مشروع مكافحة النباتات الغازية يتبنّاه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بإشراف علمي مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، والجمعيات البيئية في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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