بدء تطعيم العاملين في ديوان عام محافظة شمال سيناء ضد كورونا

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بدأت حملة تطعيم العاملين بمحافظة شمال سيناء، وذلك في مواجهة كورونا.. حيث انتقل فريق التطعيم بمديرية الصحة إلى ديوان عام المحافظة بالعريش لتطعيم العاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأكد المحافظ على اعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة.. مع البدء بالعاملين في المدارس الحكومية والخاصة طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وأعلن المحافظ أنه تم الاعداد لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.. خاصة مع بدء العام الدراسى بالمدارس والجامعات.. مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم جميع العاملين في مختلف الجهات، ولن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا.. حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، وأنه سيكون متاح لدينا ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل.. كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد .

وشدد المحافظ على ضرورة الحصول على التطعيم اعتبارا من اليوم .

ومن جهة أخرى يتم تطعيم العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 2021/8/17 بشأن تطعيمات كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم حيث بدأت التطعيمات للعاملين بديوان عام المديرية وتيسيرا لهم في تسجيلهم على منصة التطعيمات حيث تم تطعيم عدد كبير من العاملين بالديوان على أن يستكمل باقى العاملين لاحقا .

كما تم تطعيم العاملين بجامعة العريش .