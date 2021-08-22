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قام محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد ٥٠٠ عامل من فئة العمالة الغير منتظمة، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال .

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثانى لزيارة «وزير القوى العاملة» لمحافظة بورسعيد، وسلم «وزير القوى العاملة» و«محافظ بورسعيد» عدد من شهادات التخرج لمتدربى برنامج ريادة الأعمال، وعدد من ماكينات الخياطة لمتدربى تفصيل الملابس ببرامج التدريب، وايضا تم توزيع شنط على خريجى المتدربين في التوصيلات الكهربائية بسيارة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور.

وأعرب «وزير القوى العاملة» عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر، مشيرا أن العمال هم قلب مصر النابض الذي يعمل على رفع شؤون مصر في كل المجالات، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بالعمالة الغير منتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبآ لاى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، مؤكدا أن هناك تواصل بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على تبنيه لكافة مشروعات القوى العاملة خلال السنوات الماضية، قائلا «أننا نحتاج خلال هذه الفترة للوعى الكافى بجهود الدولة، وأنه تم إلغاء قرار عدم التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأصبح التأمين على العامل غير المنتظم أول أولويات الوزارة، في إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، لافتا ضرورة أن يدرك العامل أهمية وثيقة التأمين والتي تضمن له ولأسرته حياة كريمة وتعينه على مصاعب الحياة في حالة حدوث أي مكروه لاقدر الله، موضحآ أن بورسعيد كانت أولى المحافظات التي قامت بتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية أثناء تنفيذ مبادرة» صيادى مصر «والتى تم تنفيذها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .

وخلال كلمته، وجه «محافظ بورسعيد» الشكر لوزير القوى العاملة على جهود تنفيذ مختلف المبادرات لجميع فئات العمالة ببورسعيد، والتى تهدف لتحسين معيشة العمال وتوفير حياة كريمة لهم، قائلا «أن ثقة القيادة السياسية في إمكانات وقدرات العامل المصرى كانت أساس تنفيذ هذه الإنجازات خلال ال٧ سنوات الماضية»، مشيرا لخطوات تنفيذ حياة كريمة على أرض بورسعيد، والتى تم تنفيذها في حى الجنوب، وتمثلت في إنشاء مستشفى ٣٠يونيو على أعلى مستوى، وإقامة ٦ وحدات طب أسرة، ومحطة تنقية مياه بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه، موجها الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بجميع المحافظات .

وشهد اللقاء، تقديم دروع للوزير والمحافظ من شركة شرق بورسعيد للطاقة تقديرآ لجهودهم في مجالات العمل المختلفة .