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الفن النوبي يتألق بمصيف بلطيم

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الفن النوبي يتألق بمصيف بلطيم الفن النوبي يتألق بمصيف بلطيم

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تجوال الفرق الفنية للهيئة بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله ضمن عروض «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا فنيا متميزا بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم بقيادة الفنان مدحت محرم، تضمن مجموعة متنوعة من الرقصات التي تعبر عن الفلكلور النوبي والأسواني منها «الأراجيد، الكاريك، الكف، السوق، النجرشاد الثاثا، الفرح» وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

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