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بدأت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم، في اعمال إزالة عقار مكون من 9 طوابق تحت الانشاء بعدما ظهر ميول بالمبنى على عقار آخر مجاور له مكون من 11 دور ومأهول بالسكان .

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى بالأمس إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بحدوث ميل في أحد العقارات بمنطقة حى الأشجار دائرة قسم أول المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية ومسؤولوا حي غرب المنصورة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار وتشكيل لجنة هندسية لفحص الميل.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 9 طوابق، على مساحة 210 أمتار تقريبًا، تحت الإنشاء، وأنه خالٍ من السكان، وحدث له ميل 30 سم على العقار المجاور له، والمكون من 11 طابقًا على مساحة 300 متر تقريبًا، بإجمالي 33 شقة، منها 13 شقة مأهولة بالسكان، ويوجد بين العقارين فاصل حدودي يُقدر بنحو المتر تقلص من الأعلى لنحو أقل من نصف متر فقط .

وبسؤال «جلال. م. م»، 53 سنة، فني شؤون هندسية بحي غرب المنصورة، في محضر الشرطة أقر بأن العقار لم تصدر له تراخيص بناء أو قرارات إزالة، ولا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي، كما أن اسم مالكه غير مسجل بالحي، وجارٍ عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال المهندس محمد المرشدى رئيس الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة أن العقار محل الواقعة تم بناؤه في عام 2012 وصدر له مخالفات وقتها وايقاف أعمال وبعد واقعة الميل صدر قرار إزاله له حتى سطح الأرض، وبدأت رئاسة الحى بإزالة العقار اليوم .

يُذكر أن مدينة المنصورة شهدت منذ عدة شهور قليلة ميل برج آخر على جاره بسبب تعدد مخالفات المباني ووجود ارتفاعات مخالفة وفقًا لإحصاءات الأجهزة الرقابية.