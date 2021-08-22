استكمال أعمال طبقة الأسفلت السطحية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال طبقة الأسفلت السطحية النهائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار أعمال تطوير الطرق ببورسعيد والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن الطرق بالمنطقة الصناعية شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يضمن تيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية، وضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجنوب بورسعيد.

وأوضح «المحافظ» أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية في أقرب وقت.