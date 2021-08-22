ياسين منصور يتفاوض مع الشامسي لضم موهبة بيراميدز

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علمت «المصري اليوم» أن ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، تواصل مع سالم الشامسي رئيس نادى بيراميدز من أجل إنهاء التعاقد مع إبراهيم عادل، وعرض منصور على الشامسي ضم أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بصفة نهائية ومبلغ مالى من أجل التعاقد مع عادل وهو العرض الذي يدرسه حاليا مسؤولو نادي بيراميدز.

كانت لجنة التخطيط أبلغت إدارة النادى في تقرير لها تحفظها من أداء الجهاز الفني في المباريات المحلية، وطالبت بدعم الجهاز الفني بمدرب أو مدربين على قدر من الخبرة لمساعدة موسيماني في الموسم المقبل.