موسيماني يطالب لجنة التخطيط بتأجيل التفاوض مع البدري

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عرضت لجنة التخطيط بالنادي على بيتسو موسيماني اللاعب مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خصوصا في ظل ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء.

وكانت اللجنة فتحت خطا مباشرا مع اللاعب عقب هبوط فريقه للقسم الثاني، لجس نبضه في الانضمام للنادى الأهلى، وهو ما رحب به اللاعب على الفور، وأكد اللاعب لمسؤولى اللجنة سعادته ورغبته في الانضمام للنادى الأهلي لتحقيق حلم حياته بالتواجد مع فريق الأهلي.

بينما طالب موسيماني لجنة التخطيط بعدم الاستعجال في ضم اللاعب رسميا والإعلان عن الصفقة لحين الاستقرار على الصفقات التي سبق أن حددها، وطالب موسيماني بوضع البدري احتياطيا لهذه الصفقات وضمه في حالة تعثر ضم أي لاعب مما سبق أن حددهم للجنة التخطيط.