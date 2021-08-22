أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيماني يطالب لجنة التخطيط بتأجيل التفاوض مع البدري

Print
موسيماني يطالب لجنة التخطيط بتأجيل التفاوض مع البدري موسيماني يطالب لجنة التخطيط بتأجيل التفاوض مع البدري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عرضت لجنة التخطيط بالنادي على بيتسو موسيماني اللاعب مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خصوصا في ظل ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء.

وكانت اللجنة فتحت خطا مباشرا مع اللاعب عقب هبوط فريقه للقسم الثاني، لجس نبضه في الانضمام للنادى الأهلى، وهو ما رحب به اللاعب على الفور، وأكد اللاعب لمسؤولى اللجنة سعادته ورغبته في الانضمام للنادى الأهلي لتحقيق حلم حياته بالتواجد مع فريق الأهلي.

بينما طالب موسيماني لجنة التخطيط بعدم الاستعجال في ضم اللاعب رسميا والإعلان عن الصفقة لحين الاستقرار على الصفقات التي سبق أن حددها، وطالب موسيماني بوضع البدري احتياطيا لهذه الصفقات وضمه في حالة تعثر ضم أي لاعب مما سبق أن حددهم للجنة التخطيط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981