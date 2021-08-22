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مروان محسن يُحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

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مروان محسن يُحدد شروطه للرحيل عن الأهلي مروان محسن يُحدد شروطه للرحيل عن الأهلي

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رفض مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي الدخول في صفقات تبادلية للرحيل عن النادى نهاية الموسم الجاري، وأبلغ محسن سيد عبدالحفيظ رفضه الرحيل عن الأهلى بهذه الطريقة، وطالب اللاعب مدير الكرة بمنحه الاستغناء الخاص به دون قيد أو شرط إذا رغب الجهاز الفنى في عدم الحاجة لجهودة الموسم المقبل.

وأكد مروان محسن أن تاريخه واسمه لا يسمحان بالدخول في صفقات تبادلية مع بعض لاعبى الأندية الأخرى، خصوصا أنه ليس لاعبا صغيرا يوافق على كل ما يُملى عليه.

كان مروان محسن قام بتمديد عقده لمدة موسمين.

المصرى اليوم

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