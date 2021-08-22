أحمد عز يعود بمسرحية «علاء الدين» أول أكتوبر.. ويحقق 52 مليون بفيلم «العارف»

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يعود النجم أحمد عز لتقديم مسرحية «علاء الدين» أول شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف شهور بسبب تصويره مسلسل «هجمة مرتدة» والذي عرض في رمضان 2021، وبسبب انشغاله في تصوير فيلم «1919» كيرة والجن مع المخرج مروان حامد وفيلم «الجريمة» مع المخرج شريف عرفة والذي انتهي من تصويره خلال الاسابيع الماضية.

ويأتي عودة مسريحة «علاء الدين» بعد تحقيقها النجاح بعدما عرض لأكثر من سنة على مسرح «كايرو شو» في 6 أكتوبر من إخراج مجدي الهواري ويشاركه في التمثيل سامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة ومحمد ثروت وتأليف محمد جلال.

يذكر أن أحمد عز ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمين وهما «الجريمة» و«1919» والذي لم ينتهي من تصوير الأخير بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز من إنتاج سينرجي، وعلى جانب أخر حقق «عز» بفيلم العارف الذي يعرض حاليًا في دور العرض مجموع إيرادات وصلت لـ52 مليون ونصف المليون في 6 أسابيع.