أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد عز يعود بمسرحية «علاء الدين» أول أكتوبر.. ويحقق 52 مليون بفيلم «العارف»

Print
أحمد عز يعود بمسرحية «علاء الدين» أول أكتوبر.. ويحقق 52 مليون بفيلم «العارف» أحمد عز يعود بمسرحية «علاء الدين» أول أكتوبر.. ويحقق 52 مليون بفيلم «العارف»

لاقتراحات اماكن الخروج

يعود النجم أحمد عز لتقديم مسرحية «علاء الدين» أول شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف شهور بسبب تصويره مسلسل «هجمة مرتدة» والذي عرض في رمضان 2021، وبسبب انشغاله في تصوير فيلم «1919» كيرة والجن مع المخرج مروان حامد وفيلم «الجريمة» مع المخرج شريف عرفة والذي انتهي من تصويره خلال الاسابيع الماضية.

ويأتي عودة مسريحة «علاء الدين» بعد تحقيقها النجاح بعدما عرض لأكثر من سنة على مسرح «كايرو شو» في 6 أكتوبر من إخراج مجدي الهواري ويشاركه في التمثيل سامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة ومحمد ثروت وتأليف محمد جلال.

يذكر أن أحمد عز ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمين وهما «الجريمة» و«1919» والذي لم ينتهي من تصوير الأخير بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز من إنتاج سينرجي، وعلى جانب أخر حقق «عز» بفيلم العارف الذي يعرض حاليًا في دور العرض مجموع إيرادات وصلت لـ52 مليون ونصف المليون في 6 أسابيع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981