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الايطالية ماريا جراتسيا تغني مختارات من المسرحيات العالمية على مسرح سيد درويش

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الايطالية ماريا جراتسيا تغني مختارات من المسرحيات العالمية على مسرح سيد درويش الايطالية ماريا جراتسيا تغني مختارات من المسرحيات العالمية على مسرح سيد درويش

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلين لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الايطالى ديفيد دلسنتى ويصاحبهما مشاهد استعراضية للباليه تصميم ممدوح حسن ومن اخراج حازم رشدى وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والاربعاء 24 و25 أغسطس على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية.

وخلال الحفلين تستضيف الفرقة السوبرانو الايطالية ماريا جراتسيا دي لوكا للمشاركة في غناء مختارات من أشهر المسرحيات الاعمال العالمية منها قصة حب، وقت الصيف، تسلق كل جبل، النجوم، سواي، أستطعت الرقص، وقتنا، الليلة، الحلم المستحيل، أنظر إلى قوس قزح وأحضره للمنزل.. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة، مصطفي محمد، ليلى ابراهيم، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، أسامة على.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر العروض العالمية، شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

المصرى اليوم

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