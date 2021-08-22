120 لوحة نتاج سومبوزيوم أرتا مارسانا بالعلمين وصفاء أبوالسعود تختار أكثر من لوحة لنفسها

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تختتم فعاليات النسخة الأولي من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي،الاثنين، الذي ترعاه وزارة الثقافة ويقام لأول مرة بمنطقة العلمين.

فعاليات اليوم الختامي تبدأ بإفتتاح معرض اللوحات التي أبدعها 40 من أهم فناني العالم وذوي الهمم على مدار 9 أيام كاملة ويصل عددها إلى 120 لوحة وتوزيع الجوائز على الفنانين المشاركين بالمعرض.

ويبدأ بعدها تكريم سفراء السعادة من نجوم الفن والمجتمع وهما الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود والنجم هاني رمزي ثم فقرات غنائية يشارك فيها المواهب من ذوي الهمم والفنانة صولا عمر التي ستقدم أغنية خاصة بالسمبوزيوم من كلمات منة القيعي وتلحين إيهاب عبدالواحد وتختتم المطربة أميرة سليم الحفل بمجموعة من الأغنيات التي قدمتها في الإحتفال بنقل المومياوات بالإضافة إلى أغنيات جديدة تقدمها لأول مرة.

قال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم: أن الرسالة التي حملناها جميعا في النسخة الأولي من السمبوزيوم والتي سنستمر عليها في النسخ المقبلة وهي الإنسانية تستحق وصلت ونلمسها جميعا من خلال ردود الأفعال التي نتلقاها من داخل مصر وخارجها وهو ماأعطي صورة حقيقية لبلدنا التي تحتضن الفنون المختلفة ومن قبلها الإنسانية

وذكر«رجب» أن اللوحات الخاصة بالسمبوزيوم سيتم عرضها في معرض خاص يقام بمكتبة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار مدير السمبوزيوم: أن عدد اللوحات التي أبدعها فنانوا العالم المشاركين معنا يعد رقما إستثنائيا في إنتاجات السمبوزيومات المختلفة والتي يصل عددها غالبا إلى أقل من هذا الرقم كما أن عدد الفنانين المشاركين في نسخة أولي يعد كبيرا بالمقارنة بفعاليات مماثلة

وأوضح أن المناخ والطبيعة المصرية الساحرة خاصة في منطقة العلمين كانت ملهمة للفنانين.

وأشار«أبونار» إلى الفنانة التونسية إشراف بن الزبير التي تحدت إجراءات السفر وكان لديها مثابرة وإصرار على المشاركة حتي إنها حصلت على التأشيرة صباحا وفي ظهيرة نفس اليوم حلقت بالطائرة لتلحق بفناني السمبوزيوم بالعلمين في المساء وهو مايكشف مدي حب وحرص الفنانين من الجنسيات المختلفة على الحضور إلى مصر والمشاركة مع فنانينها في فعاليات مشتركة.