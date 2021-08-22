أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

يمتلك فيلا في الساحل وعقارات بالقاهرة.. موظف حكومي يطالب بتخفيض النفقة إلى أقل من 800 جنيه

Print
يمتلك فيلا في الساحل وعقارات بالقاهرة.. موظف حكومي يطالب بتخفيض النفقة إلى أقل من 800 جنيه يمتلك فيلا في الساحل وعقارات بالقاهرة.. موظف حكومي يطالب بتخفيض النفقة إلى أقل من 800 جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف موظف على حكم اول درجة الصادر بالزامه بدفع 800 جنية نفقة شهرية، وقال في استئنافه بانه يتقاضى راتبا لايتعدى 4 ألالف جنية ولايتناسب مع قيمه النفقة الملزم بدفعها واتهم طليقته بالتعنت رغم علمها بظروفه المادية والاقساط الذي يدفعها .

بينما قالت المستأنف ضدها أمام القاضي الذي نظر الاستئناف بان طليقها يعمل موظف في احدى الجهات الحكومية ويحصل على راتب ثابت يصل إلى 4 الالف جنيه، إضافة إلى المكافات والحوافز، كما انه يمتلك فيلا في الساحل الشمالى وشققا يقوم باستئنجارها ولديه دخل كبير بخلاف الوظيفة .

وتابعت بانها تزوجت منذ 12 سنه من موظف يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وكان ينفق عليها ويلبى كل متطلبات لدرجه ان اقاربها وزملائها كانوا يحسدونها عليه وأوضحت بان مشكلته الوحيدة هي الغيرة وتطاوله عليها بالضرب .

وذكرت بانها تحملت غيرته وضربه بسبب ابنها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، لكونها كانت تتمنى ان يعيش في جو أسرى مستقر وسط والديه، لكن غيره طليقها الجنونية جعلتها لاتتحمله فطلبت الطلاق وطلقها في لحظة غضب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981