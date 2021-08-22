يمتلك فيلا في الساحل وعقارات بالقاهرة.. موظف حكومي يطالب بتخفيض النفقة إلى أقل من 800 جنيه

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استأنف موظف على حكم اول درجة الصادر بالزامه بدفع 800 جنية نفقة شهرية، وقال في استئنافه بانه يتقاضى راتبا لايتعدى 4 ألالف جنية ولايتناسب مع قيمه النفقة الملزم بدفعها واتهم طليقته بالتعنت رغم علمها بظروفه المادية والاقساط الذي يدفعها .

بينما قالت المستأنف ضدها أمام القاضي الذي نظر الاستئناف بان طليقها يعمل موظف في احدى الجهات الحكومية ويحصل على راتب ثابت يصل إلى 4 الالف جنيه، إضافة إلى المكافات والحوافز، كما انه يمتلك فيلا في الساحل الشمالى وشققا يقوم باستئنجارها ولديه دخل كبير بخلاف الوظيفة .

وتابعت بانها تزوجت منذ 12 سنه من موظف يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وكان ينفق عليها ويلبى كل متطلبات لدرجه ان اقاربها وزملائها كانوا يحسدونها عليه وأوضحت بان مشكلته الوحيدة هي الغيرة وتطاوله عليها بالضرب .

وذكرت بانها تحملت غيرته وضربه بسبب ابنها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، لكونها كانت تتمنى ان يعيش في جو أسرى مستقر وسط والديه، لكن غيره طليقها الجنونية جعلتها لاتتحمله فطلبت الطلاق وطلقها في لحظة غضب .