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مالك محل وراء الجريمة.. «الداخلية» تكشف غموض مقتل سيدة في قنا

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مالك محل وراء الجريمة.. «الداخلية» تكشف غموض مقتل سيدة في قنا مالك محل وراء الجريمة.. «الداخلية» تكشف غموض مقتل سيدة في قنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بقنا، وتبين أن مالك محل بقالة وراء إرتكاب الواقعة لسرقتها.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد: «تلقي ضباط مركز شرطة قوص في قنا بلاغا بالعثور على جثة سيدة، وبها نزيف بالوجه، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل بقالة»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بإصطحاب المجنى عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلى لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السرى الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فقام بإصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزتها والفيزا كارد تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له» .

وتابعت: «أرشد عن جزء من المبلغ المالى، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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