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رغم حالة الفوضى السائدة في أفغانستان منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول، وإعلان حركة طالبان سيطرتها على الحكم، قررت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي الفرار بعائلتها خارج البلاد، بغض النظر عن صعوبة المهمة.

جاء قرار أول امرأة ترأس منظمة الفيلم الرسمية في بلادها بالهروب، بعد انتظارها لأكثر من ثلاث ساعات أمام البنك لسحب مبلغ من حسابها الخاص، تحت ظروف استثنائية من اللحظات الفوضوية المهددة للحياة، ولكن دون جدوى.

روت المخرجة الأفغانية، قصة فرارا تاركة كل ما تملك ورائها، بمساعدة حكومتي أوكرانيا وتركيا، لوكالة «رويترز».

فشلت «كريمي» في توفير سيارة أجرة فور خروجها من البنك بينما تُطلق الأعيرة النارية في الهواء، لذا ظلت تركض في الشوارع، موثقة تلك لحظات الرعب بفيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، وهو ما لاقى ردود فعل واسعة، وحظى بأكثر من 1.3 مليون مشاهدة.

تقول «كريمي»: «أخذت أسرتي وتركت منزلي وسيارتي ونقودي، تركت كل ما أملك، شعرت أن الوضع سيخنق صناعة السينما وحقوق النساء»

وأضافت: «لا يساندون الفن ولا يقدرون الثقافة ولن يدعموا أبدا مثل تلك الأمور، كما أنهم يخشون الفتيات المتعلمات اللائي يتمتعن بشخصة مستقلة»، مشيرة إلى أن طالبان تريد للنساء أن يكن مخفيات وغير مرئيات«، وفقًا لـ»سكاي نيوز«عربية.

أول محاولة للفرار كانت من خلال رحلة طيران مخصصة لإجلاء الأوكرانيين، لكنها لم تتمكن من الوصول للطائرة، فقد اكتظ المطار بآلاف الأفغان الآملين في الهروب، «تصورت أننا سنبقى هنا، اللحظة التي أقلعت فيها أول رحلة من دوننا كانت أحلك لحظة في حياتي».

أوضحت: «كانت قلقة من أن تستهدف طالبان أسرتها أكثر من قلقها من استهدافها هي».

وأعربت عن أملها في أن تعيش بنات أخوتها في دولة تمنح المرأة الحرية والتعليم، وتعاملها كإنسان، «لكن تحت حكم طالبان سيعشن غير أحياء».

بعد مرور ساعات من ضياع الفرصة الأول للنجاة، ساعد صحراء كريمي وأسرتها، في التنقل لمنطقة أخرى من المطار واستقلال رحلة تركية متوجهة إلى أوكرانيا.