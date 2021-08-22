إسرائيل تصادق على تعيين أول سفير لها لدى الإمارات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين أمير حايك سفيرا لها لدى دولة الإمارات.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، تعيين «حايك» سفيرا لبلاده لدى الإمارات في انتظار مصادقة الحكومة التي تمت اليوم.

وبتعيينه يصبح حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وأواخر يونيو الماضي، افتتح لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي، معتبرا أنه يوم تاريخي لبلاده.

حينها قال وزير الخارجية الإسرائيلي: «نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء».

وأضاف: «إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.. هذه لحظة تاريخية وهي تذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي».

وأشار إلى أن «الاتفاقيات يوقعها الزعماء لكن السلام يصنعه الناس».