دولة عربية تصدر دليلا لحماية الأطفال على الإنترنت

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أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الإنترنت؛ وذلك بهدف إرساء مبادئ توجيهية لحماية الطفل من المخاطر التي يمكن أن يواجهها على الإنترنت، كمتلازمة الإنهاك المعلوماتي، والتسلط السيبراني، والابتزاز والتنمر الإلكتروني، وانتهاك البيانات الشخصية وإساءة استخدامها، والتصيد الاحتيالي، والوقوع في عمليات فخ النصب، والإعلانات غير المرغوبة.

ويستهدف الدليل العُماني- الذي يُعد الأول من نوعه في السلطنة- واضعي السياسات ذوي العلاقة بحقوق الطفل في السلطنة، سواءً كانوا أولياء الأمور أو المربين أو مقدمي الرعاية، ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان.

وأتاحت الوزارة العُمانية، الاطلاع على الدليل، عبر الرابط الإلكتروني: (https://www.mtcit.gov.om/).