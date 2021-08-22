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«200 جنية» و«ماكو» في طريقهم لدور العرض خلال الأيام المقبلة

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«200 جنية» و«ماكو» في طريقهم لدور العرض خلال الأيام المقبلة «200 جنية» و«ماكو» في طريقهم لدور العرض خلال الأيام المقبلة

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تستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة، بعدما استعادت السينما المصرية عافيتها مرة أخرى بعد سنتين بسبب الذي أوقف النشاط نهائيا في العالم، بعدما حققت خلال الأسابيع الماضية ما يقرب من 170 مليون جنية.

ويطرح يوم 25 أغسطس فيلم «200 جنية» والذي يدور حولة قصة حياة ورقة ال200 جنية وانتقالها في حياة عدد المصريين، بينما يطرح في أول سبتمر فيلم «ماكو» والذي يدور حول قصة حقيقة حول عبارة «سالم اكسبريس» في رحلة لـ8 أفراد لأعماق البحر.

فيلم فيلم «200 جنيه» يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

فيلم «ماكو» بطولة نيقولا معوض وناهد السباعي ومنذ رياحنة وخالد أنور ومحمد مهران وتأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المصرى اليوم

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