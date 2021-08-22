كانت حامل في «السابع».. حبس عامل ضرب زوجتة حتى الموت بشبرا الخيمة

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل وأمانة سر أشرف حسن إستمرار حبس المتهم بضرب زوجته «الحبلى» ضربا أفضى لموتها مدة ٤٥ يوما تبدأ من نهاية مدة حبسه السابق على أن يراعي له التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا

بسبب مطالبة المجني عليها للمتهم بمصاريف المنزل عقب عودته من عمله وأحتدم النقاش بينهما، وقام المتهم بالتعدى عليها بالضرب بأماكن متفرقة من جسدها مما أدى لسقوطها على رأسها فحدثت إصابتها وتم نقلها للمستشفى إلا أنها توفت فور وصولها تأثرا باصابتها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول ربة منزل حامل في الشهر السابع جثة هامدة اثر اصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تم تشكل فريق بحث توصل إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها «ص ص. س» 30 سنة حامل في الشهر السابع وزوجها «ح. أ» 32 سنة عامل بسبب خلافات زوجية على مصروف المنزل فقام الزوج بالتعدى عليها بالضرب وسقوطها أرضا فارتطم رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها

تم إلقاء القبض على الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة التي تولت التحقيق فأمرت بدفن الجثة وحبس المتهم