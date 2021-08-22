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رضوى الشربيني «تهدد» أحمد سعد بعد عقد قرانه.. والأخير يرد

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رضوى الشربيني «تهدد» أحمد سعد بعد عقد قرانه.. والأخير يرد رضوى الشربيني «تهدد» أحمد سعد بعد عقد قرانه.. والأخير يرد

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احتفل الفنان أحمد سعد، أمس، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل العروسين والأصدقاء المقربين.

وشارك جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة من الصور في عقد قرانه، وعلّق قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... تم كتب الكتاب والحمد لله... ادعوا لنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهوره ومتابعيه، متمنين لهم السعادة والمحبة الدائمة،

وفوجئ الجمهور، بنشر الإعلامية رضوى الشربيني، صور عقد القران، ومازحت سعد برسالة كوميدية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقة: «ألف مبروك لأجمل عروس، وخذ بالك يا أحمد منها أحسن»، ممازحة إياه بأنّها تهدّده، ليرد عليها قائلاً: «الحمد لله على نعمة علياء وأشكرك على التهنئة».

المصرى اليوم

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