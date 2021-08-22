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يمتلك شركة تجارية في المعادي.. ضبط هارب من 577 حكم قضائي بالقاهرة

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يمتلك شركة تجارية في المعادي.. ضبط هارب من 577 حكم قضائي بالقاهرة يمتلك شركة تجارية في المعادي.. ضبط هارب من 577 حكم قضائي بالقاهرة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكم قضائى متنوع بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام مالك شركة للتنمية والتجارة بالمعادى بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فـى 577 حكم قضائى متنوع في قضايا تبديد وضرب ومبانى وسرقة تيار كهربائى، بإجمالى عقوبات 126 سنة حبس وكفالات 56550 جنيه بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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