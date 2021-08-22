توخيل: لست سببًا في إقالة لامبارد.. واسألوا إدارة تشيلسي

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كشف الألماني توماس توخيل عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، مشدداً على أن لديه طموحا كبيرا في قيادة البلوز للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.

وعانق توماس توخيل المجد في الموسم الماضي بعدما تولى تدريب فريق تشيلسي في الأمتار الأخيرة وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، كما أنهى الفريق موسم البريميرليج ضمن المربع الذهبي ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقبل مباراة تشيلسي الثانية اليوم في الدوري الإنجليزي أمام نظيره آرسنال تحدث توخيل في تصريحات لشبكة سكاي الرياضية البريطانية عن طموحاته في الموسم الجديد، كما كشف بعضاً من كواليس توليه تدريب البلوز في الموسم الماضي.

وأوضح توماس توخيل أنه لم يكن سببا في إقالة الأسطورة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي، مؤكدا أنه لم يقبل بالمهمة إلا بعدما تأكد تماماً من أن إدارة تشيلسي قد استقرت على إقالة لامبارد، ومنح الفرصة لمدرب جديد.

وقال توخيل: تحدثت مع إدارة تشيلسي وقلت لهم هل قرار إقالة لامبارد نهائي، وقلت لهم إنه ربما يستحق منحه الفرصة لبعض الوقت من جديد، لكنهم ردوا بأن القرار نهائي، وإذا لم أحصل على الفرصة التي عرضوها عليّ فسيتم عرض تدريب الفريق على مدرب آخر.

وأضاف: لامبارد بلا شك أحد أساطير تشيلسي، وكان يجسد كل شيء بالنسبة للاعبين، ولا شك أن أي مدرب جديد يتولى تدريب فريق ما لن يرحب به كل اللاعبين، ولكنني تحدثت مع لاعبي تشيلسي منذ اليوم الأول وقلت لهم إن لامبارد عانى من سوء حظ في الكثير من المباريات وسوف نستكمل معاً ما بدأه في الفترة الماضية من أجل قيادة البلوز نحو المزيد من الأمجاد.