وزيرة الهجرة تكرم السفير الأرميني: المصريون الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لمصر

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كرمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سفير أرمينيا في القاهرة كارين كريكوريان، بمناسبة انتهاء فترة توليه منصبه.

ورحبت وزيرة الهجرة بالسفير الأرميني، وقدمت خالص الشكر له على جهوده الهائلة التي بذلها خلال فترة تواجده بالقاهرة، ودوره فيما حققته مبادرة «إحنا المصريين الأرمن» من نجاح باهر بين شعبي مصر وأرمينيا.

وأضافت الوزيرة نبيلة مكرم أن «المصريين الأرمن» جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، ولعبوا دورًا مهمًا في تاريخ مصر الحديث، وما زالوا يساهمون حتى اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، لافتة إلى مشاركتهم الفاعلة في الاحتفالية الكبرى للمشروع القومي «حياة كريمة» التي أقيمت باستاد القاهرة في منتصف يوليو الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت وزيرة الهجرة أيضًا بالدور الوطني للمصريين الأرمن الذين لم ولن يدخروا جهدًا في مساندة الدولة المصرية في كل الظروف، مشيرة إلى تبرعهم لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا العالمية عام 2020.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني كارين كريكوريان، عن عميق شكره وتقديره للوزيرة وأكد أن مصر بلده الثاني وسيظل حريصًا على التواصل وتوطيد العلاقات مع المصريين مهما بعدت المسافات، داعيًا الوزيرة إلى زيارة أرمينيا في أقرب وقت.

وفي ختام اللقاء، قامت وزيرة الهجرة بمنح السفير الأرميني درع تكريم وذلك تقديرًا لدوره وجهوده طيلة فترة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشددة على أنه قدم خلال تلك الفترة مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني.

من جانبه، قال الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الأرمينية في القاهرة، إن مصر احتضنت الأرمن، الذين أصبحوا جزءا منها، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الثنائي بين القاهرة ويريفان في مختلف المجالات.